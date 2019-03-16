Süratli gelen aracın çarpmanın etkisiyle yoldan çıkması, araçtaki sürücünün yaşadığı korku dolu anlar, saniye saniye görüntülendi.

ÖNCE BİNAYA, SONRA İŞ YERİNE GİRDİ

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde, Fatih Kocamustafapaşa’da meydana gelen kazada, caddede hızla giden 34 FY 0222 plakalı lüks araç, bir anda kontrolden çıktı. Lüks otomobil önce bir binanın kolonuna, ardından bir iş yerinin girişine çarparak yolun karşısına uçtu.

Fatih’te ortalığı savaş alanına çeviren kaza VİDEO

''SÜRATLE DÜKKANIMA DALDI''

İş yeri sahibi İshak Yıldız, dükkanının içine doğru gelen aracın süratli olduğunu belirterek, “Kaza sabah saat 5 gibi olmuş, araba süratli bir şekilde gelerek dükkanımızın içine dalıyor. Çerçeveyi, camı her tarafı perişan etti. Binaya da bize de bayağı zarar oldu.” dedi.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 5 kişiden, 3’ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



