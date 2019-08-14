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Fatih'te otel yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi

Fatih'te sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

AA | 14.08.2019 - 10:30..
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Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak’ta bulunan bir otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te otel yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi

OTELİN KATLARI DUMANLA KAPLANDI

Alevler odayı sararken otelin katları dumanla kaplandı. Yangın sırasında bazı turistler dışarı çıktı bazıları da üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te otel yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi

Fatih'te otel yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi VİDEO

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalanları tahliye ederken, çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı turistlere sağlık ekipleri müdahale etti. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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