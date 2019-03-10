taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Fatih'te otel yangını

Bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi. Otelin üst katlarında bulunanlar, itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla tahliye edildi.

DHA | 10.03.2019 - 23:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Fatih'te 7 katlı bir otelin 6'ncı katındaki odalardan birinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü.

Fatih'te otel yangını

DUMANDAN ETKİLENENLERE SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Oda içerisindeki yangından bina içerisine yayılan dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otel, polis ve itfaiye kontrolünde tahliye edilirken, üst katlarda konaklayan bazı kişiler itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fatih'te otel yangını

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

513
Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

592
İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

104
Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

110
Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

94
Kardeşi için üstü açık römork yaptı

Kardeşi için üstü açık römork yaptı

98
Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

381
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir