Fatih'te otel yangını

İstanbul Fatih'te 7 katlı bir otelin 6'ncı katındaki odalardan birinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü.

DUMANDAN ETKİLENENLERE SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Oda içerisindeki yangından bina içerisine yayılan dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otel, polis ve itfaiye kontrolünde tahliye edilirken, üst katlarda konaklayan bazı kişiler itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.