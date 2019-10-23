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Fatih'te otomobilde sıkışan kazazede 1 saatte kurtarıldı

İstanbul Fatih'te trafik kazasında otomobilde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı.

İHA | 23.10.2019 - 03:27..
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İstanbul'un Fatih ilçesinde Vatan Caddesi, Bayrampaşa sapağında akşam saatlerinde, Kadir Gülen yönetimindeki otomobil, Aksaray istikametinde ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı.

İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan kazazedeyi kurtarma çalışmaları VİDEO

ARAÇTA SIKIŞTI

Hızını alamayıp köprünün ayağına otomobiliyle çarpan Kadir Güler, araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Fatih'te otomobilde sıkışan kazazede 1 saatte kurtarıldı

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, köprünün ayağına çarparak aracın içinde sıkışan sürücü Kadir Gülen’i çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin yaptıkları yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih'te otomobilde sıkışan kazazede 1 saatte kurtarıldı

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