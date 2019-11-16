Fatih'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Askerlik hizmetini yapmak için işten çıkanlar, 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorsa kıdem tazminatını alabilir.

Bedelli askerlik yapacakların tazminat hakkı var

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu için Almanlar son anda devreye girdi ancak genç futbolcu fikrini değiştirmedi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ederek kurtardığı kedi, sokağa salındı.

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Eşiyle barışmak için 433 km yürüyecek

Avrupa Yakası'ndan metrobüs ile Söğütlüçeşme durağına gelen 42 yaşındaki bir kişi, üç yıllık eşiyle barışabilmek amacıyla İstanbul’dan yola çıktı.