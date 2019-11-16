Fatih'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

İstanbul Fatih'teki park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Otomobilin yanına gelen ekipler, kedinin sıkıştığı yeri tespit etti.
Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı İZLE
SOKAĞA SALINDI
Kediyi kurtarmaya yönelik çalışma başlatan ekipler, kısa süre içerisinde yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonunun başarılı geçmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerini alkışladı. Daha sonra kurtarılan yavru kedi, ekipler tarafından sokağa salındı.