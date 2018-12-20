Fatih'te otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki ışıklarda meydana gelen kazada, Rüstem Teymus kontrolündeki 34 FS 5493 plakalı minibüs ile 34 JZ 5803 plakalı Wasim Hafız yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Raghan Chribati, Malak Mirte ve 14 yaşındaki Maram Mirzo ile minibüs sürücüsü Rüstem Teymus yaralandı.

ÇEVREDEKİLER, YARALI HAMİLE KADINA YARDIM ETTİ

Otomobilde sıkışan hamile kadın için çevredekiler seferber olurken, Chribati olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar ambulanslarla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk yaşanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.