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Fatih'te pencereden düşen bebeği havada yakaladı

İkinci kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebeği, 17 yaşındaki genç havada yakaladı.

DHA | 26.06.2019 - 15:42..
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İstanbul Fatih'te, Suriyeli Doha Muhammed, annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı.

YERE ÇAKILMAK ÜZEREYKEN HAVADA YAKALADI

Bu sırada aynı sokakta bulunan çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, çocuğun düşeceğini fark ederek pencere altına gitti. Zabaat aşağıya düşen küçük kız, yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Doha olayı burnu bile kanamadan atlattı.

BABA KURBAN KESTİ

Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük korku yaşayan Doha'nın annesi aşağıya inerek, çocuğu aldı. Haber verilmesi üzerine Doha'nın babası Yusuf Muhammed eve geldi. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Baba Yusuf Muhammed ertesi gün de kurban kesti.

Fatih'te pencereden düşen bebeği havada yakaladı ViDEO

"TAM DÜŞERKEN, TUTTUM"

Küçük Doha'yı havada yakalayan Feuzi Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum.  Allah rızası için gerekeni yaptım" derken Dora'nın babası ise çocuğunu kurtaran Feuzi Zabaat'a teşekkür etti. Görgü tanığı İzzet Bayır, "Yukarıdan aşağı doğru iniyordum.  Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti.  Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu" dedi.

Fatih'te pencereden düşen bebeği havada yakaladı

Fatih'te pencereden düşen bebeği havada yakaladı

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