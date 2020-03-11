Fatih'te polis süsü veren şahıslar yakalandı

İstanbul Fatih'te Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Şahıslar, bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheliler ile bir süre kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G.’nin üst aramalarında 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL ele geçirildi.

BİNADAN ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada, sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu.

Çığlıkları duyan bekçiler, binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı.

"POLİS BİZİ DÖVDÜ, PARALARIMIZI ALDI"

Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, “Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı.” dedi.

Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler, yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi.

HIRSIZLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasbeden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf etti.

Hırsızlar, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih’te bulunan Kumkapı Polis Karakolu'na götürüldü.