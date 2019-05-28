taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0418
Euro
6.7631
Altın
1283.89
Borsa
87345.5
Gram Altın
249.642

Fatih'te sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 360 litre alkol ele geçirildi.

DHA | 28.05.2019 - 13:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, operasyon polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

360 LİTRE ALKOL BULUNDU, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Mayıs’ta adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 360 litre metil alkol, 914 dolu içki şişesi, 2 bin 602 adet boş alkol şişesi, 200 litrelik boş su tankı, 960 kapak ve çeşitli içkilere ait etiketler ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 32 yaşındaki F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Fatih'te sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İmalathaneye düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin içki imalathanesinde yaptıkları aramalarda ele geçirilen çok sayıda rakı şişesi görüntülendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli F.K. adliyeye sevk edildi. F.K.'ye çıkarıldığı mahkemece 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih'te sahte içki operasyonu

Fatih'te sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

590
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

911
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

590
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

233
Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

207
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

200
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir