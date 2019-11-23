taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

Fatih'te su mazgalı yerinden çıktı, sürücüler yolda kaldı

Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda, vatandaşlar yol ortasında araçlarını tamir etmeye çalışırken görüntülendi.

İHA | 23.11.2019 - 11:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde, köprü altında bulunan su mazgallarının vidalarının gevşemesi sonucu, mazgallardan birisi araçların geçişi sırasında yerinden çıkarak yola fırladı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Durumu fark etmeyen sürücüler, mazgal kapağının üzerinden geçtikten sonra araçları arıza vermeye başladı. Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda büyük bir faciadan dönülürken yol kenarına güçlükle çekilen araçlar tamir edilmeye çalışıldı.

Fatih'te su mazgalı yerinden çıktı, sürücüler yolda kaldı

ARAÇLARIN LASTİKLERİ PATLADI

Bazı araçların lastikleri patlarken bazı araçların motor arızası verdiği ve hava yastıklarının patladığı belirtildi. Daha sonra olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun iki şeridini trafiğe kapatarak, yol üzerinde kontrollü geçişi sağladı.

Fatih'te su mazgalı yerinden çıktı, sürücüler yolda kaldı

''KİMSE ÖNLEM ALMAMIŞ''

Olay sonrasında önlem alınmadığını belirten vatandaşlardan, aracının tekeri parçalanan Uğur Akgürgen, “Köprü altında mazgal var orada yerinden çıkmış üzerinden geçtik son durumda budur. Bir tek ben değil benim gibi 4 tane arkada, önde 4 araba Allah korusun can güvenliğimiz yok. Kimse önlem de almamış araba yukarıya çıktı indi resmen, tutmasak zincirleme kaza olacaktı.” dedi.

Fatih'te su mazgalı yerinden çıktı, sürücüler yolda kaldı

''BELEDİYENİN YAPTIĞI BİR HATADIR''

Yoldaki mazgal kapağı yüzünden ölümden döndüklerini belirten Zülfü Sönmez, “Bakırköy istikametinden Eminönü istikametine geliyorduk, köprünün altında su mazgallarının olduğu bölge var. Mazgalın bir tane yerinden çıkmış yol ortasına gelmiş. Yukarından aşağıya gelen çok sayıda araç üzerinden geçti. Lastikleri patlayanlar oldu, hava yastığı açılanlar oldu, aracının altını vuranlar oldu. Bizler burada ölümden döndük bu büyükşehir belediyesinin yaptığı bir hatadır. Biz hakkımızı savunacağız. İnsanların canının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor.” diye konuştu.

Fatih'te su mazgalı yerinden çıktı, sürücüler yolda kaldı

''ARAÇ İÇERİSİNDE BEBEK VARDI''

Araç içerisinde kalabalıktık olduklarını ve çok korktuklarını belirten Emre Vidat, “Eminönü’ne doğru gidiyorduk, yolda ne olduğunu görmedik ne varsa yol üzerinde ona çarptım lastiğim yarıldı. Araç içerisinden kalabalıktık durduk yere böyle bir şeyin olmasını anlamadık. Araç içerisinde bebek vardı, yeğenim haliyle çok korktuk.” ifadelerini kullandı.

Su mazgalı ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

137
Sözcü Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

Sözcü Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

93
Terör örgütü DEAŞ'a en fazla katılım Suudi Arabistan'dan

Terör örgütü DEAŞ'a en fazla katılım Suudi Arabistan'dan

45
Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

116
Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

21
Fatih'te iş adamına suikast anını kameralar kaydetti

Fatih'te iş adamına suikast anını kameralar kaydetti

21
Trump senatoda yargılanmak istediğini söyledi

Trump senatoda yargılanmak istediğini söyledi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir