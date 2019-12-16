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Fatih'te şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı

Fatih'te denetimden kaçtığı öğrenilen şüphelileri kovalayan polis aracına başka bir araç çarptı.

DHA | 16.12.2019 - 07:51..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule bölgesinde denetim yapan Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ TAKLA ATTI

Polislerin uyarılarını dikkate almayarak kaçan şüpheliler ile ekipler arasında saat 02.15 sıralarında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, Yedikule'den 10. Yıl Caddesi'ne çıktığı sırada Zeytinburnu Sahil Yolu'ndan 10. Yıl Caddesi'ne giren Osman E. idaresindeki 34 HT 1693 plakalı otomobil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken polis aracı yol kenarındaki demir dubalara vurdu. Bu sırada polislerin kovaladığı şüpheliler de olay yerinden kaçtı.

Fatih'te şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada takla atan otomobilde bulunan 3 üniversitesi öğrencisinden sürücü Osman E. ile Ali P. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih'te şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı

OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

3 gencin, özel bir üniversitede okudukları ve gece saatlerinde gezmeye çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, takla atan otomobil ve polis aracı çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Fatih'te şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı

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