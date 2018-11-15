Fatih'te taksi sürücüsünden turiste darp iddiası

Kanser tedavisi için bir süredir İstanbul'da bulunan Iraklı Mohammed Dawood (60) ile dün akşam saatlerinde Çapa Tıp Fakültesi'nden Aksaray'a gitmek için bindiği taksinin sürücüsü arasında taksimetre ücreti konusunda tartışma çıktı.

"HER ZAMAN 10-15 LİRA VERİYORDUM" DEDİ

İddiaya göre taksi sürücüsü, Aksaray'da inmek isteyen Mohammed Dawood'dan 28 TL ücret talep etti. Aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler gidip gelen ve 10-15 TL arasında ücret ödediği söyleyen Dawood itirazda bulundu.

60 YAŞINDAKİ MÜŞTERİYİ DARBETTİ İDDİASI

Sürücü ile müşterisi arasında başlayan tartışma büyüdü ve iddiaya göre taksi sürücüsü 60 yaşındaki müşterisini darbetti. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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TAKSİ ÜCRETİNDEKİ FARKI ÇEVREDEKİLER ÖDEDİ

Taksici ile müşteri arasındaki olayın devamı görüntülere de yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, Irak uyruklu Dawood'un yol kenarında yerde oturduğu görülüyor. Taksi sürücüsü müşterinin parayı ödemediğini iddia ederken, Iraklı yaşlı adamın söylediklerini tercüme eden bir turist ise, taksicinin yaşlı adamı darbettiğini ifade etti.

O sırada yakın bir noktada görevde bulunan bir trafik polisi ise yaşanan olaya müdahalede bulundu. Taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.