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Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı

Taksici, tartıştığı yolcusuna bıçak çekince ortalık karıştı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA | 23.07.2019 - 11:03..
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Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen taksici-yolcu kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez görüntüler Fatih'ten...

Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici, müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada öfkesine hakim olamayan taksici, yolcuya bıçak çekerek saldırdı.

"GEL ULAN BURAYA!"

Elinde bıçak olan taksicinin, "Gel ulan buraya" diyerek turiste saldırdığı duyuldu.

Taksi şoförü ve yolcu, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları, sosyal medyada paylaşıldı.

Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı ViDEO

Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı

Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı

Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı

Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı

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