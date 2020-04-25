Fatih'te, torbacıların zula evinden uyuşturucu fışkırdı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatih’te bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve depolandığına dair ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen narkotimler, önceki gün Uzun Yusuf Cami Çıkmazı’ndaki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ZULA EVİNDEKİ KARI KOCA YAKALANDI

Nefes kesen operasyonda polis, uyarılara aldırış etmeyen şüphelilerin evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Evde bulunan şüpheli karı-koca gözaltına alındı.

Torbacıların zula evinden uyuşturucu fışkırdı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Evi didik didik arayarak altını üstüne getiren narkotimler, dolabın kenarına asılmış poşetin içerisinde çok miktarda bonzai maddesi ele geçirdi.

Aramalara devam eden polis, kadın kol çantasında bir miktar kokain maddesi ile sakız kutusunun içerisinde metamfetamin kalıntıları buldu. Mutfakta yapılan aramada ise çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

MASALI SİSTEMDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan operasyon kapsamında diğer bir eve giren narkotimler, evin çeşitli yerlerinde arama gerçekleştirdi.

Salonda inceleme yapan polis, zula sistemi olabileceğini düşündüğü masanın üstünü boşalttı. Dikkati sonucu sistemi fark eden polis, açtıkları masanın içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram bonzai, metamfetamin, toz esrar, kokain ve çok sayıda ekstasy hap ele geçirdi.

Ayrıca kutunun içerisinde tabanca ve 59 adet de mermi bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 615 liraya ise el konuldu.

UYUŞTURUCUYU DEPOLAYANLAR TUTUKLANDI

Operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucular ve malzemeler ile gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Şubede ifadeleri alınarak sorgulanan Cevher A.(39) ile eşi Sonnur A.(48) ve Şaban Ş, koronavirüs nedeniyle polis tarafından maske takılarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.