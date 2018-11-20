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Fatma Aliye ve günümüz Türkçesiyle Refet

İlk kadın romancımız Fatma Aliye Topuz’un enfes eserlerinden Refet, Türk Edebiyatı’nda yer alan ilk kadın öğretmen başkarakter Refet’in hikayesinden yola çıkıp kadınların gündelik yaşamlarını anlatır.

Özel İçerik | 20.11.2018 - 13:15..
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Fatma Aliye

Bugün 50 TL'nin arka yüzünden bize gülümseyen, kadın haklarını savunmuş İlk Türk Kadın Romancısı; yaşamını kadınların toplum içinde var olmasına adamış, çocuk zamanlarından beri öğrenme tutkusuyla yanmış tutuşmuş, erken yaşta anne olmuş, edebiyata gönül vermiş güzel yürekli kadın, Fatma Aliye Topuz…

Fatma Aliye - Refet günümüz Türkçesiyle

(Fatma Aliye Topuz)

Yaşadığı dönemin şartları bir kız çocuğu olarak okumasına bile izin vermezken o bunu aşacak kadar cesur ve akıllı bir kız çocuğuydu. İlk eğitimini ağabeyi Ali Sedat Bey için eve gelen hocalara kulak misafiri olarak almaya başladı. Öğrendiklerinin üzerine yenilerini eklemeye çalışıyor ve kendini geliştiriyordu. Babası da, Fatma Aliye’nin çabasını görmezden gelemedi ve onu destekledi. Fatma Aliye’nin Fransızca merakı gün yüzüne çıkmıştı. Ders alarak bu dili çok iyi seviyede öğrendi. Öğrendikleri, ona roman yazma şansını ve ününü getirecekti. Fatma Aliye, küllerinden doğan bir Zümrüt-ü Anka gibi yolunu bulacaktı…

Fatma Aliye - Refet günümüz Türkçesiyle

(Fatma Aliye Topuz)

KİTAPLARA SEVDALI KADIN FATMA ALİYE

17’sinde evlenmişti Fatma Aliye. Kitap okumak, ilk zamanlar yasaklar listesindeydi; ama o, bunu kırmayı başarmıştı. Fatma Aliye ilk kez 1889’da Georges Ohnet’in Volonte romanını ''Meram'' adıyla tercüme etti. Bu roman ‘’Bir Hanım’’ imzasıyla yayınlandı.

Fatma Aliye, tercümesiyle babasının, bir de Ahmed Mithat Efendi’nin de dikkatini çekmişti. Ünlü yazar ‘’Bir Hanım’’ı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde övgü dolu sözlerle anlattı. Ayrıca Fatma Aliye’yi manevi kızı olarak kabul etti.

Fatma Aliye - Refet günümüz Türkçesiyle

(Fatma Aliye Topuz)

İLK KADIN ROMANCI

Ahmed Mithat Efendi ile yazdıkları ‘’Hayal ve Hakikat’’ romanı Fatma Aliye’nin ilk kitap deneyimi oldu. Bu roman ‘’Bir Kadın ve Ahmed Mithat Efendi’’ imzasıyla yayınlandı.

Fatma Aliye nihayet 1892’de ‘’Muhadarat’’ adını verdiği ilk romanını bu kez kendi adıyla yayınladı. Romanının konusu bir kadının ilk aşkını unutamayacağı inancını çürütmek üzerineydi. Fatma Aile, ilk kadın romancı olmuştu…

1914’te yazdığı ‘’Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı’’ Fatma Aliye’nin son romanıydı.

Fatma Aliye - Günümüz Türkçesiyle Refet

(Fatma Barbarosoğlu)

FATMA BARBAROSOĞLU’NUN KALEMİNDEN

Barbarosoğlu, 1890’ların dünyasının ziyadesiyle aşina olduğu Fatma Aliye’yi, “Uzak Ülke” adını verdiği kitabında yazdı. Namı sadece Osmanlı coğrafyasında değil İngiltere, Fransa, Amerika’da duyulan; kitapları Arapça, Fransızca, İngilizceye çevrilen Fatma Aliye, Barbarosoğlu’nun kaleminde yeniden hayat buldu…

Fatma Barbarosoğlu - Uzak Ülke

Uzak Ülke

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

Profil Kitap

S.: 344

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Fatma Aliye - Refet günümüz Türkçesiyle

(Fatma Aliye Topuz)

REFET

Refet, bugün Fatma Aliye’yi bir kere daha anmamıza sebep oldu. Çünkü İş Bankası Kültür Yayınları, Refet’i, günümüz Türkçesiyle yeniden bastı.

Refet, Türk Edebiyatı’nda yer alan ilk kadın öğretmen başkarakteri ve Türkçenin ilk kadın romancısı Fatma Aliye’nin kaleminden çıkması da ayrıca dikkat çekici. Fatma Aliye, bu romanda çocukluktan genç kadınlığa, elindeki tek sermayesi aklı olan yoksul Refet’in öğretmen okulundan mezun olarak tek başına ayakları üzerinde durmasının hikayesini anlatır.

Refet, aynı zamanda farklı kadınlıkları, sınıflar arası kadın dayanışmasını ve kadınların gündelik yaşamını oldukça sade bir şekilde anlatmaktadır.

Fatma Aliye - Refet günümüz Türkçesiyle

Refet - Günümüz Türkçesiyle

Fatma Aliye

İŞ Bankası Kültür Yay.

S.: 152

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Fatma Aliye biyografisi için tıklayınız.

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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