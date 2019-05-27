Fatma Girik: En büyük korkum acı çekerek ölmek

Türk Sinemasın'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatla sevenlerini korkutmuştu. Girik'in sağlık durumunun iyi olmasıyla hayranlarını sevindirdi.

"ALLAH'IM ÇEKTİRMEDEN ALSIN"

Efsane oyuncu, yaşamındaki en büyük korkusunu da sevenleriyle paylaştı. 'Ben de etten kemikten bir insanım' diyen Girik, 'Bu hayattaki en büyük korkum acı çekerek ölmektir. Allah canımı çektirmeden alsın. Ölümden hiç korkmam. Neticede robot değilim bir canlıyım bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem.

"SOSYAL MEDYA GARİP BİR MECRA"

Sosyal medya beni öldürmeye bayılıyor. Keyif mi alıyorlar beni öldürmekten acaba? Öldürüyorlar öldürüyorlar, ölmüyorum. Onlar öldürdükçe ben kıvılcımlarımdan doğuyorum. Sosyal medya garip bir mecra. Hem gerekli hem de zararlı." diye konuştu.