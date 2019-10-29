Fatma Girik yanlışlıkla dişini yedi

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi 76 yaşındaki Fatma Girik, geçen hafta yürüteci ile görüntülendiği Nişantaşı’nda, bu kez yürüteçsiz olarak iki yardımcısının desteğiyle ayakta olan poz verdi. Keyfi yerinde olan Girik, basın mensuplarıyla şakalaştı.

DOKTOR UYARDI

Bir dükkandaki kuru yemişleri göstererek, “Bende bunları yiyecek diş nerede?" diyerek espri yapan usta sanatçı, tekrar dişçi provasına geldiğini, geçenlerde takılan dişini farkında olmadan yediğini söyledi.

İkinci kez diş provasına geldiğini belirten oyuncu, “Doktorlar 'Dikkat et! Bu dişi de yanlışlıkla yeme, yoksa yapamayız’ dediler. Perşembe günü yeni dişimi takacaklar.” şeklinde konuştu.