Fatma Şahin'e coşkulu karşılama

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Gaziantepli seçmenin teveccühüyle yeniden başkanlık koltuğuna oturan Şahin, büyükşehir belediyesi protokol girişinde düzenlenen karşılama töreninde belediye çalışanlarına seslendi.

Karşılama töreninde Fatma Şahin’in gelişiyle heyecan ve coşku doruk noktaya ulaştı, seçimde en yakın rakibine yüzde 28 fark atarak kazanılan büyük zafer kutlandı.

"BAŞKANIN DEĞİL AİLE OLMANIN BAŞARISIDIR"

Gazianteplilerin gönül belediyeciliğinde yükselen Gaziantep'e oy verdiğini dile getiren başkan Şahin, halkın istikrar, güven ve kardeşlikten yana oy kullandığını bildirdi.

Şahin, “Bu gün bu başarıda; bir aile olduysak, bir olduysak, beraber olduysak bu başarının bir başkanın başarısı değil aile olmanın başarısıdır. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bunu ispatladık. Her bir kardeşim, genel sekreterimden, şu anda hizmet veren çaycı kardeşime kadar hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

"GAZİANTEP, PROJELERİMİZE DURMA YOK YOLA DEVAM"

Gaziantep’in yola devam dediğini belirten Şahin, “Sizin gibi yol arkadaşlarına, basiretiniz için vefanız için kardeşliğiniz için bu zor coğrafyada bu zor dönemde dağ gibi arkamızda durduğunuz için Allah hepinizden razı olsun” diyen başkan Fatma Şahin, şöyle devam etti:

“Bir takım oyunu ve ben bu ailenin, bu takımın gücüne inandım. Hamd olsun, milletimize karşı bizi mahcup etmedi yüce Mevlam. Sizler arkamızda çok sağlam durdunuz. Ve sizin huzurunuzda tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. 3 Kasım’dan bu yana 15 defa bizi 1’inci çıkardılar. Oy veren vermeyen bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sonuç bize şunu gösterdi. Sayenizde ‘Sayın başkanım değil benim başkanım’ olduk. Bu zor dönemde 2 bin yıllık kardeşliğimize inandık, bir Gaziantep modeli oluşturduk. Birileri fitnede, dedikoduda yarışmaya çalışırken biz işimizle projelerimizle yarıştık. Hemşehrilerim, projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize ‘durma yok yola devam’ dedi” şeklinde konuştu.