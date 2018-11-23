Fatma Toru'ya yönelik saldırının perde arkası

Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını tamamladı ve açıklama için geri sayıma geçti.

Hazırlıklar devam ederken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı "Yerel seçimde Konya'da hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim" diyerek tepkileri üzerine çekti.

ADAY OLAMAYINCA...

Karalı'nın bu tepkisinin ardındaki gerçek ise bambaşka çıktı.

Meram Belediye Başkanlığı için nabız yokladığı öğrenilen Mehmet Karalı, Fatma Toru ile yola devam edileceğini öğrendiği için böyle bir açıklama yaptı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN EŞİ..."

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kendisine yönelik bu saldırıya şu sözlerle yanıt verdi: "Son derece yanlış bir açıklama, kendi düşüncelerini bağlar ancak unutulmamalı ki Peygamber efendimizin eşi o dönemde en büyük ticaret kervanlarının başında ticaretle uğraşmış. Hem aile hayatında hem iş hayatında büyük bir başarı elde etmiştir. Bununla birlikte 13. Yüzyılda Fatma bacı tarafından kurulan "Bacıyan-ı Rum" teşkilatının sosyal, kültürel ve sanat alanında yaptıkları çok iyi bilinmektedir. Kadınlara meslek kazandıran bir teşkilat olan Bacıyan-ı Rum aynı zamanda ev hayatındaki kadınlara sosyal görevler vermekteydi.





"KADIN ELİ DEĞEN YERDE FAYDA OLUR"

Evi dişi kuş kurar. 2 çocuğum var. İkisinin de eğitim hayatı devam ediyor. Eğitimli ve çalışan bir anne ve bir eş olarak olaylara bakış açım her zaman farklı olmuştur. Hayatın içinde olan kadının çalışma hayatının içinde de olması kadar sağlıklı ve olumlu bir şey olamaz. Kadın eli değen yerde zarar değil fayda olur."



