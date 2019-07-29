Fatma Turgut: Bir daha asla yaşamak istemem

Fatma Turgut, İnternette yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı, hakkında merak edilenleri samimi bir şekilde anlattı.

"KENDİMİ ATMAYI DÜŞÜNDÜM"

4 sene önce kaygı durum bozukluğu yaşayarak panik atak geçirdiğini belirten Turgut, “Korkunç bir duyguydu. 5. katta oturuyordum o zaman. Evin camı açıktı. Camdan aşağıya gitmek ve bulunduğum duygu durumu içinden bu şekilde kurtulmak istediğimi hatırlıyorum. İçinde bulunduğun mevcut durumu sonlandırmak istiyorsun aslında. Bir daha asla yaşamak istemeyeceğim ve kimsenin de yaşamasını istemeyeceğim bir his o” diye konuştu.