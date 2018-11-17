Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Vatandaşlara önerilerde bulunan Akademisyen Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı.

Kombilerin sürekli kapatılıp açılmamasının enerji tasarrufu açısından önemli olduğuna işaret eden Acar, gün içinde boş kalan evlerde kombilerin düşük sıcaklıklara getirilerek bırakılması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra düşük sıcaklıktaki kombinin istenilen sıcaklığa getirilebileceğini anlatan Acar, bu sayede her defasında kombi açma-kapatma sırasında yaşanan enerji kayıplarının azaltılmış olacağını dile getirdi.

"KULLANILMAYAN ALANLARI KAPALI TUTUN"

Kullanılmayan alanların kapılarının kapatılıp, sadece en çok zaman harcanan odaları ısıtmak ya da soğutmanın enerji tasarrufu sağlayarak, masrafları azaltacağına belirten Dr. Acar, “Isıtma ve soğutma maliyetleri ortalama bir evdeki enerji faturalarının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu nedenle ısıtma ve soğutma yoğunluğundaki ve sıcaklığındaki bu hafifletmeler en büyük enerji tasarrufu potansiyelini sunmaktadır” dedi.

"KULLANILMAYAN CİHAZLARIN FİŞİNİ ÇEKİN"

Elektronik cihazların gün içinde kullanım biçimlerinde değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Acar, “Elektronik cihazlar, fişi çekilmediğinde de enerji kullanır. Uzun süre kullanılmayan cihazların fişlerinin çekilmesi, gece yatmadan televizyon gibi cihazların kumanda ile değil de açma-kapatma düğmesinden kapatılması, elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltabilir. Beyaz eşyaların kullanım biçimlerini değiştirerek de enerji tasarrufu yapabiliriz. İdeal buzdolabı sıcaklığı 4 veya 5 santigrat derecedir. İdeal dondurucu sıcaklığı ise eksi 15 ile 18 derece arasındadır. Dondurulmuş yiyecekleri doğrudan mikrodalgada çözdürmek yerine önceden buzdolabı kısmına alarak mikrodalga çözdürme süresini azaltabilir veya sıfırlayabiliriz. Bulaşık makinelerimizde ise ekonomi programlarını kullanabiliriz. Ayrıca makinelerimizi sadece dolu olduğunda çalıştırmalıyız” diye konuştu.

MUTFAKTA TASARRUF NASIL YAPILIR

Mutfakta yapılabilecek tasarruf yollarını da sıralayan Acar, su kaynatırken ısıtıcı (kettle) ya da ağzı kapalı bir tencerenin kullanılması gerektiğini, dondurulmuş yiyecekleri de önceden buzdolabı kısmına almanın tasarruf için önemli olduğunu vurguladı. Buzdolabı ve dondurucu gibi beyaz eşyaların ocak gibi ısı kaynaklarının yakınlarına konumlandırılmasının yanlış olduğunu dikkat çeken Dr. Acar, şu önerilerde bulundu:

"Buzdolaplarımızı olması gerektiğinden daha soğuk tutarak enerji israfı yapmamalıyız. Evde birçok yönden tasarruf sağlayabiliriz. Örneğin; Duvarda saten veya yarı parlak boya kullanmak ışığı daha iyi yansıtır ve daha düşük wattlı ampuller kullanabilmemize neden olarak enerji tasarrufu sağlar. Aynı şekilde ampuller üzerindeki tozlar da aydınlatma yükünü artırır. Yani ampuller üzerindeki tozların alınması da enerji tasarrufu sağlar. Bunun yanı sıra bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri ile ısıtıcı ve klimaların filtrelerinin temizlenmesi bu cihazların performansını arttırır. Bunların yanı sıra dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken ya da bulaşık yıkarken musluğu kapatmalıyız. Boşa akan bir musluk dakikada ortalama 6 litreden fazla su harcar. Damlayan musluklarımızı tamir ettirmeliyiz. Damlayan bir musluk, yılda 5 bin 500 litreden fazla suyu israf edebilir."