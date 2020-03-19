Favipiravir nedir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor.

Birçok ülke tedavi geliştirmek için çalışmalara başlasa da henüz koronavirüsü tedavi eden bir ilaç veya aşı üretilemedi.

HAFİF VAKALARI İYİLEŞTİRİYOR

Ancak Çin'de yapılan deneylerde, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunan Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiği tespit edildi.

İlaç, ateş süresini ortalama 4.2 günden 2.5 güne indirirken, önemli bir yan etkisine de rastlanmadı.

Ayrıca influenza virüsleri, West Nile virüsü, sarı humma virüsü, ayak ve ağız hastalığı virüsünün yanı sıra diğer flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alfavirüslere karşı da aktiftir.

Favipiravir, Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır.