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Fay hattının geçtiği evler öğrenilebiliyor

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA’nın sitesine girerek evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini görebileceğini ifade etti.

İHA | 07.10.2019 - 09:32..
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Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, yakın zamanda meydana gelen Marmara depremi sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

FAY HATTI GEÇİP GEÇMEDİĞİ ÖĞRENİLİYOR

Er, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek depremin sadece İstanbul’u değil, bütün Marmara Bölgesini etkileyeceğini belirtti. Vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girerek, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolaylıkla öğrenebileceğini belirten Er, zemin etüdü ile de evlerin sağlıklı olup olmadığının belirlendiğini söyledi.

Fay hattının geçtiği evler öğrenilebiliyor

"DEPREMLERİN İSMİNİ DOĞRU KOYMAK LAZIM"

Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle birlikte geçtiğimiz günlerde 4.7 şiddetinde olan depremleri doğru tahlil etmek gerektiğini söyleyen Er, “Bu depremler, Marmara Denizi içinden geçen İstanbul depremi olarak adlandırılıyor. Ama Marmara’da olan deprem; İstanbul depremi değil, Marmara depremidir. Çünkü bütün Marmara etkilenmiştir. İsmini doğru koymak lazım.” dedi.

Fay hattının geçtiği evler öğrenilebiliyor

ZEMİN ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ

İnternetten parsellerin zemin özelliklerinin görüntülenebileceğini aktaran Er, “E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa, o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse, ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil." diye konuştu.

Fay hattının geçtiği evler öğrenilebiliyor

"SAĞLAM DEĞİLSE, GÜÇLENDİRME YAPILMALI"

Binanın sağlam olup olmadığının belirlenmesinin ardından güçlendirme yapılması gerektiğini bir kez hatırlatan Er, "Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse, güçlendirme yapılabilir. Eğer zemin sağlam değilse zemin iyileştirme de yapılabilir ama bunlar masraflı şeylerdir. Daha güvenli bir şehir olması için bu işin önceden planlanması gerekmektedir. Bunun için de belediyelere ve merkezi idareye görevler düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Fay hattının geçtiği evler öğrenilebiliyor

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