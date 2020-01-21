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Faytonculardan geriye kalan çöpler temizlendi

Adalarda bulunan atların gönderilmesinin ardından ahırlardan, 5 bine yakın naylon poşetle toplam 25 ton atık toplandı.

DHA | 21.01.2020 - 13:29..
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Faytonculardan geriye kalan çöpler temizlendi

Adalar'da, fayton taşımacılığının yasaklanmasından sonra elektrikli araçlarla yeni sisteme geçileceği belirtilmişti.

Faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınacaktı.

Faytonculardan geriye kalan çöpler temizlendi VİDEO

140 AHIR DEZENFEKTE EDİLDİ

İBB Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri, Büyükada'da İSPARK'a ait ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahırı dezenfekte etti. Ardından İSTAÇ ekipleri, 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple çalışma başlattı.

Adalar'da fayton temizliği; 25 ton atık çıkarıldı -2

25 TON ÇÖP ÇIKTI

Bir hafta süren çalışmalarda ahırların yanı sıra ahırların denizle buluşan yamaçları temizlendi. Çalışmalar kapsamında 5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık toplandı.

Adalar'da fayton temizliği; 25 ton atık çıkarıldı -3

ÇÖPLER GEMİLERLE TAŞINDI

Atıklar gemiye yüklenerek, İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı. Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi.

Adalar'da fayton temizliği; 25 ton atık çıkarıldı -1


Adalar'da fayton temizliği; 25 ton atık çıkarıldı -4

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