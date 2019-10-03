Faytonların geleceği TBMM'de

Uzun bir süredir heme belediye meclislerinde hem de TBMM'de sıkça tartışılan ama bir türlü çözüme kavuşturulamayan faytonların akıbeti yavaş yavaş belli oluyor...

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin önergeleri ile 8 Mayıs 2019 yılında, Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı.



AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplanan komisyonda, taslak raporun son şekli verildikten sonra, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde raporun TBMM Başkanlığına sunulması kararlaştırıldı.

SADECE BELLİ SAYIDA FAYTON OLSUN

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu taslak raporunda, Adalar'da tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması adına, yalnızca ağır yük atları koşulmak şartıyla belli sayıda faytonun işletilmesi ayrıca acil olarak elektrikli ulaşım araçlarının kullanılması önerisinde bulunuldu.