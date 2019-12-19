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Faytonların kaldırılması için İBB önünde eylem

Ekrem İmamoğlu'na seslenen bir grup hayvansever, "İmamoğlu sözünü tutmadığı için bunlara maruz kalıyoruz." dedi.

DHA | 19.12.2019 - 17:14..
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Adalar'da faytonlardaki bazı atların hastalanarak ölmesini protesto eden bir grup hayvansever, İBB önünde toplandı.

"Ekrem İmamoğlu sözünü tut", “Adalar'da fayton istemiyoruz" sloganları atan gruptakiler çadır kurmaya başladı.

ARBEDE YAŞANDI

Bunun üzerine polis grubun elindeki çadırları aldı. Polisle gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin ardından devreye İBB görevlileri girdi. Gruptakilerden 3 kişi, CHP İBB meclis üyeleriyle görüştü. Görüşme sırasında bekleyişe geçen hayvanseverler bu sırada 3 tane çadır kurdu. Polis, grubun etrafını sararak bekleyişe geçti.

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -2

“BİRAZCIK VİCDAN BEKLİYORUZ"

Görüşmenin ardından gelen hayvanseverlerden Doğa Altınsay, “Duruşumuz net. Biz nöbet için buraya geldik. Hayvan sömürüsü ve katliamların bu yüzyılda devam etmemesini sağlamak istiyoruz. 'Atlı fayton kültürü varmış, bu bizim mirasımızmış' sözlerini kabul etmiyoruz. Hangi yüzyılda yaşıyoruz. Elektrikli faytonlar var. Bu kadar zor değil bunu değiştirmek. Birazcık vicdan bekliyoruz" diye konuştu.

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -1

“EKREM İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADIĞI İÇİN BUNLARA MARUZ KALIYORUZ"

Doğa Giray ise, “Burada başımıza gelecek şeylerden de İBB'nin sorumlu olmayıp kolluk kuvvetlerinin sorumlu olduğunu söylediler. Bu açıkça işi kendilerinden atmaktır. Biz bugün buradaysak ve müdahale tehdidiyle karşı karşıya isek İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözünü tutmadığı için bunlara maruz kalıyoruz. Sorumlusunun kim olduğunu işaret etmelerini istemiyoruz. Biz sorunu çözmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -3

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -4

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -5

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -6

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -7

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -8

İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu -9

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