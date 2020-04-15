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Fazıl Say: Ece ile karantina güzel geçiyor

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın doğum günü için Instagram'da romantik bir mesaj paylaştı.

Haber Merkezi |
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Fazıl Say: Ece ile karantina güzel geçiyor

Ünlü sanatçı Fazıl Say ile Ece Dağıstan, geçtiğimiz yıl Milano’da dünyaevine girmişti.

Fazıl Say, bugün yeni yaşına giren eşi Ece Dağıstan için Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.

İşte Fazıl Say'ın paylaşımı:

"DAHA BİR KEZ KAVGA ETMEDİK"

“Bugün Ece'nin doğum günü; karantina haliyle bazı ‘ilk’ler; öyle büyük bir doğum günü kutlaması haliyle mümkün olmuyor, biz bizeyiz, düşünüyorum, haftalardır, sevgi, güven, dayanışma ve gerçek içsesimizi hissetme dönemi, biz bunu güzel yaşıyoruz; yani; 35 gündür karantinada hala kavga etmemişiz.

"SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

‘Bu karantinadan inadına daha sağlıklı olarak çıkacağız gün yüzüne’ diye kendimize söz vermiştik, Bir aydır da o sözümüzü iyi tutuyoruz, Bu da bir kutlama mesela, kendimizi iyi korumamız da bir ödül. Mutlu olmak, gülmek, sevinmek ödül. İyi hissetmek sağlıklı olmak ise büyük ödül"

Fazıl Say: Ece ile karantina güzel geçiyor

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