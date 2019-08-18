1 Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı Maden çalışmalarına karşı çıkan eylemcilerin arasına katılan Fazıl Say, şantiye alanında piyanosunun başına geçti.

2 Nebahat Çehre, Beren Saat'e üzüldü Geçtiğimiz aylarda yakın dostunu kaybeden ünlü oyuncu Beren Saat, paylaştığı bir fotoğrafla tüm sevenlerini üzdü. Saat'e üzülmemesi için bir destek de Nebahat Çehre'den geldi.

3 Sivas'ta geleneksel dereden koyun geçirme töreni yapıldı Sivas’ta koyunlar, parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı. Etkinlik çerçevesinde koyun sürülerinin sudan geçişi, renkli görüntülere sahne oldu.

4 YHT ile 10 yılda 50 milyon yolcu taşındı Yüksek Hızlı Tren hatlarında, Türkiye'de hizmete alındığı günden itibaren bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.

5 Kaza yapan aracın ibresi 130 kilometrede takılı kaldı Fatih'te arkadan çarptığı araca takla attıran sürücü, yardım etmek yerine yaya olarak kaçarken, araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı.

6 Seda Bakan kızı Leyla'yı gösterdi Geçtiğimiz günlerde anne olan oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla ile birlikte bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.