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Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Maden çalışmalarına karşı çıkan eylemcilerin arasına katılan Fazıl Say, şantiye alanında piyanosunun başına geçti.

Haber Merkezi | 18.08.2019 - 11:23..
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Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Kaz Dağları'nda altın madenciliğine karşı başlatılan eylemler, devam ediyor.

Kanadalı şirketin kurduğu şantiye alanının çevresinde kamp kuran eylemcilere, Fazıl Say'dan da destek geldi.

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı VİDEO

KAZ DAĞLARI KONSERİ

Piyanosuyla birlikte eylemcilerin kamp alanına giden Fazıl Say, mini bir konser verdi.

Konsere katılan eylemciler, Fazıl Say'ın piyano performansını sık sık alkışlarla kesti.

Fazıl Say'ı dinlemeye giden eylemciler uzun kuyruklar oluştururken, alanda sık sık sessizlik anonsları yapıldı.

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vermişti.

Muhalif kanat, Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen samimi fotoğraflarını sert bir dille eleştirmişti.

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

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