Fazıl Say mahallesine geri döndü

Piyanist ve besteci Fazıl Say, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından desteklediği ismi açıkladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir paylaşım yapan Say, “Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın." dedi.

"UMARIM HAKSIZLIK YAŞAMAZSIN" DİLEĞİ

İmamoğlu sosyal medya hesabında, “İstanbul’un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden hizmetli olacak.” şeklinde mesaj yazmıştı.

İmamoğlu’nun bu mesajına Fazıl Say da yine sosyal medya hesabından, “Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın. Başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın.” şeklinde yanıt vermişti.

SİYASETE GERİ DÖNDÜ

Say bugün de konuyla ilgili yeni paylaşım yaptı.

Son dönemlerde siyasetten uzak durmayı hedefleyen Fazıl Say, yine kendini tutamadı.

"İSTANBUL'A HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?"

İmamoğlu ve kendi yorumunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Fazıl Say, “İstanbul’a dün döndüm, şehrin her yerinde Binali Yıldırım’ın kazandığını ilan eden afişler, bayraklar... YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi İmamoğlu kazandı, geçersiz oylar sayılıyor hala İmamoğlu önde. Bize sunulan Matematik tablosu bu. Bu afişler tüm İstanbul halkına haksızlık değil mi? Lütfen birisi bana, “bu afişlerin asılması çok doğrudur” desin ve sebebini açıklasın..." notunu düştü.

"HER KESİMİ KUCAKLIYOR"

Mesajının devamında Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdıran Say, "Ekrem İmamoğlu, belediyecilik işini iyi yapan bir insandır, bu zor süreçte de sükuneti koruyor, toplumun her kesimini kucaklamaya devam ediyor, sinirlenmiyor, gerilim yaratmıyor, İstanbul halkına saygı ile sahip çıkıyor, bu tutumunu da ayrıca tebrik ediyorum.Anıtkabir'i de ziyaret etmesini çok beğendim." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİ ANITKABİR'DE KONSER VERMEK

En büyük hayalinin Anıtkabir'de konser vermek olduğunu vurgulayan Say, "Benim de en büyük hayalim Anıtkabir’de bir konser vermek, bir Atatürk eseri bestelemek... Tekrar bravo Ekrem kardeşim..." dedi.