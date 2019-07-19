FBI, FaceApp yaşlandırma uygulamasına soruşturma açabilir

Son günlerde FaceApp isimli uygulama, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü kişiler de dahil olmak üzere birçok kullanıcı yaşlı fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

FaceApp uygulaması, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları kendi işleme teknolojisiyle birleştirip, çeşitli efekler uygulanmasını sağlıyor. Bu efektlerden en çok kullanılanı ise yaşlandırma tekniği. Uygulamada, ayrıca birkaç ücretsiz efekt daha bulunsa da çoğu efektler ücretli olarak satılıyor.



'FBI UYGULAMAYI SORUŞTURMALI'

ABD'li senatör Chuck Schumer, son günlerin popüler yaşlandırma programı Rus FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.

Senatör Schumer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus fotoğraf uygulaması FaceApp'in merkezinin Rusya'da olduğunu hatırlatarak, kullanıcılardan uygulamayı kullanmadan önce kişisel verilerine erişilmek için bütün izinlerin istendiğine dikkati çekti.

Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi.

ABD tarafından büyük endişe uyandıran FaceApp uygulaması, bu konuda ilk örnek gibi görünmüyor. Geçen aylarda Facebook ve Instagram'da yoğun olarak katılım sağlanan #10YearChallenge hakkında da yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesi için tuzak olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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