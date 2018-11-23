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FBI ve Samsun siber polisinden ortak operasyon

Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 23.11.2018 - 00:36..
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ABD FBI ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. (25) Samsun’da gözaltına alındı.

SİBER SUÇLAR POLİSİ YAKALADI

Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi’nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.’nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FBI ve Samsun siber polisinden ortak operasyon

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