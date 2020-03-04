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Fed, koronavirüs nedeniyle faiz indirdi

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsün sebep olduğu riskler nedeniyle, ABD Merkez Bankası, faizi 50 baz puan indirdi.

AA & Ensonhaber | 04.03.2020 - 14:32..
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Koronavirüs, dünya ekonomisini de etkiliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin artan endişeler sonrasında sürpriz bir şekilde faizlerde indirime gitti.

FED'DEN 50 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ

Fed, 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Fed, koronavirüs nedeniyle faiz indirdi

Karara ilişkin Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüsün dünya ekonomisini bir süre daha olumsuz etkileyeceğini belirtti.

ABD'de 27 koronavirüs vakası yaşanırken, Washington'da 9 kişi hayatını kaybetti.

AVRUPA BORSALARI'NDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki faiz kararının ardından güne karışık seyirle başladı.

Fed, koronavirüs nedeniyle faiz indirdi

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 kazançla 381,4 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 artışla 11.999,3 puanda seyrediyor.

FED'İN KARARI, ENDİŞELERİ ARTIRDI

Analistler, Fed'in sürpriz bir şekilde politika faizini 50 baz puan indirerek 1-1,25 aralığına çekmesinin finansal piyasaları desteklemekle birlikte, kararın koronavirüs salgını ve ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri artırdığını ifade etti.

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