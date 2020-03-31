taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5646
Euro
7.1971
Altın
1607.75
Borsa
89492.39
Gram Altın
338.681
Bitcoin
42392.59
fuzulev

Fed'den yabancı bankalar için yeni adım

Yabancı bankalar, ABD Doları takası için Hazine menkul kıymetlerini kullanabilecekler.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Fed'den yabancı bankalar için yeni adım

ABD Merkez Bankası ( Fed) yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlatıyor.

Yabancı bankalar, ABD Doları takası için Hazine menkul kıymetlerini kullanabilecekler.

Fed'in yeni geri alım anlaşması kolaylığı 6 Nisan'da başlayacak, en az 6 ay sürecek.

Fed'den yabancı bankalar için yeni adım

FAİZ İNDİRİMİNDE ÖNCÜ OLDU

Koronavirüs salgını sebebiyle finansal piyasalarda yaşanan panik havasını dağıtmak ve krizin ekonomiler üzerinde daraltıcı etkisini hafifletmek adına merkez bankaları art arda faiz indirdi.

Fed, 3 Mart'ta sürpriz bir kararla fonlama faiz oranını 50 baz puan indirimle yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Piyasada korku endeksi olarak bilinen VIX’in Lehman Krizi zamanlarında gördüğü 75 seviyesine çıktığı 12 Mart'ta Fed ikinci kez sürpriz kararla fonlama oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdü. Böylece Fed tarihinde ilk kez iki FOMC toplantısı arasında iki acil toplantısını yapmış oldu.

Fed fonlama oranlarını düşürmekle kalmadı, en son 2008 küresel ekonomik kriz döneminde Ben Bernanke'nin uygulamaya koyduğu ve ''alışılmadık politikalar'' olarak da bilinen parasal gevşemeye yeniden dönmek zorunda kaldı. Bu kapsamda banka, 500 milyar dolarlık Hazine kağıdı ve 200 milyar dolarlık İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (MBS) aracılığıyla ve en az 700 milyar dolarlık bir parasal gevşeme programı açıkladı.

SWAP HATTI KURDU

Fed, zorunlu karşılık oranlarını, bir sonraki tesis döneminin başlangıcı olan 26 Mart'tan geçerli olan yüzde sıfıra düşürdü. Banka dolar likiditesi sağlamak için de 15 Mart'ta Kanada Merkez Bankası, BoE, BoJ, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası ile swap hattı kurdu.

Fed, 19 Mart'ta 9 merkez bankasıyla daha geçici olarak swap hatları oluşturarak koronavirüs pandemisinden kaynaklı ekonomik sorunlarla mücadele için "finansal kriz dönemi" programlarını genişletti. Swap hatları ile Fed, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur, İsveç için toplam 60 milyar dolarlık, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda için ise her birine 30 milyar dolar olmak üzere likidite imkanı sağlarken, yeni swap hatlarının en az 6 ay boyunca korunacağını duyurdu.

Fed 23 Mart'ta da ''sınırsız'' varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı. Bu kapsamda Fed'in hazine tahvili ve konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymet alımı yapacağı, buna ticari konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarının da dahil edileceği bildirildi.

Fed, kredi akışlarına ilişkin ise yeni programlar oluşturarak bu kapsamda 300 milyar dolara yakın yeni finansman sağlanacağını, Hazine Bakanlığı Borsa İstikrar Fonu'na da 30 milyar dolarlık öz kaynak verileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı
İzmit’te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası’na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.
Trabzon'da üç mahalle karantinada
Koronavirüs salgını nedeniyle, Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı.
Türk vatandaşları, Bursa'da karantinaya alındı
Vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 günlük gözetim altında tutulacakları yurtlara yerleşti.
Maaşını getiren görevliyi alnından öpen Cennet Nine
83 yaşındaki Cennet Çomak, emekli maaşını çekerek getiren imam Şahin Uçar'ı alnından öperek teşekkür etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
194
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
115
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
588
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
228
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
63
70 bin mahkuma evde hapis
70 bin mahkuma evde hapis
159
Hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
Hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir