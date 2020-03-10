Fedon: Motorla bir yere çarpıp öleyim

73 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, sosyal medyada sürekli öldürülen ünlüler arasında. Ünlü şarkıcının, en son geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi.

Bu konu hakkında açıklama yapan Fedon, "Bu haberler art niyetli." dedi.

İşte Fedon'un açıklamalarından ara başlıklar...





"Zaman geçtikçe öldü haberlerinin altında art niyet aramaya başladım. Beni sevmeyenlerin çıkardığı haberler...

"BEN HASTANEDE ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Ölüm Allah'ın emri. Elbet öleceğim ama bana yakışan şekilde... Ben hastane odasında serumlar içinde ya da belediye otobüsünün çarpması sonucu ölmek istemiyorum.

"BANA BU YAKIŞIR"

Ben aslan burcuyum. Ya motorla bir yere çarpıp öleyim ya tekneyle yarış yaparken devrilsin... Bana yakışan ölüm budur.

Hakkımda öldü haberleri çıkaranları mahkemeye vermeyeceğim. En güzel yargı Allah."