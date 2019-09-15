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Felicity Huffman'a 14 gün hapis cezası

Oyuncu Felicity Huffman'ın, kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için rüşvet verdiği gerekçesiyle açılan dava dün sonuçlandı.

Haber Merkezi | 15.09.2019 - 11:37..
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'Umutsuz Ev Kadınları' dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Felicity Huffman, uzun bir süredir rüşvet davası ile mücadele ediyordu, ancak dava dün sonuca vardı.

Felicity Huffman'a 14 gün hapis cezası

14 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Kızını üniversiteye yazdırmak için 15 bin dolar rüşvet verdiği tespit edilen oyuncu, mayıs ayındaki davada suçlu bulunmuştu. Bu ay görülen son davada oyuncu, 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.

Felicity Huffman'a 14 gün hapis cezası

"CEZAYI HAK ETTİM"

Suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu Huffman, cezayı hakettiğini söyledi.

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