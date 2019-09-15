Felicity Huffman'a 14 gün hapis cezası

'Umutsuz Ev Kadınları' dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Felicity Huffman, uzun bir süredir rüşvet davası ile mücadele ediyordu, ancak dava dün sonuca vardı.

14 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Kızını üniversiteye yazdırmak için 15 bin dolar rüşvet verdiği tespit edilen oyuncu, mayıs ayındaki davada suçlu bulunmuştu. Bu ay görülen son davada oyuncu, 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.

"CEZAYI HAK ETTİM"

Suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu Huffman, cezayı hakettiğini söyledi.