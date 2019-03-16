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Felsefe mezunları atanamadığı için bölümler boş kalıyor

Her sene 20 bin öğrenci, felsefeden mezun oluyor. 2018'de bu alanda 111 atama yapıldı. Ataması az olduğu için öğrenciler felsefeyi yeterince tercih etmiyor.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 12:48..
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Felsefeden mezun olan öğretmenler, yeterince ataması yapılamadığı gerekçesiyle şikayetçi.

Her yıl 20 bin mezun veren felsefe bölümleri, tarih, fizik, biyoloji branşları gibi atama sorunu yaşıyor.

Türkiye’de, 2018 yılında yalnızca 111 felsefe öğretmeni atandı. Ataması yapılmayan felsefe öğretmeni sayısının on binlere ulaşması, felsefe bölümlerinin kontenjanlarına da yansıdı.

Felsefe mezunları atanamadığı için bölümler boş kalıyor

FELSEFE TERCİH EDİLMİYOR

Lisans yerleştirme sonuçlarına göre, en fazla boş kontenjanı olan bölümler arasında felsefe başı çekti.

Felsefe bölümlerine yapılan başvuru oranı yüzde 56 azaldı. Birçok üniversitedeki felsefe programları, öğrencisi olmadığı için kapanma noktasına geldi.

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