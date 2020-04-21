Femur nedir

Femur dediğimiz uyluk kemiği, kalçanın ve dizin bir bölümünü oluşturur.

Femur kemiği çok güçlü bir kemiktir, fakat bu kemiğin kırılması ciddi bir sağlık sorununa yol açabilir.

Bu kemiğin kırılması ancak şiddetli bir darbe, araç kazaları, yüksekten düşme ve silah yaralanmalarında ortaya çıkar.

ŞEKİL BOZUKLUĞU GÖRÜLÜR

Uylukta belirgin şekil bozukluğu, şişlik ve morarma varsa kırık tanısı koyulabilir. Femur kırığı ile beraber kalça ve diz ekleminde yaralanmalar oluşabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bazı kırıklarda belli bir süre yük vermeden hasta takip edilebilirken, çoğu femur kırıkları için ameliyat gerekebilir.

Cerrahi olarak kemik iliğine çivi konularak veya kemik üzerine plak konularak veya açık kırıklarda dışarıdan tespit cihazlarıyla tedavi sağlanır.

Femur kırıklarının tamamen iyileşmesi 4 ile 6 ay arasında değişiklik gösterirken, özellikle çok parçalı kırıklar, daha uzun sürede iyileşme gösterir.