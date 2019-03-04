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Fen bilgisi öğretmeni mısır sapından kağıt üretti

Osmaniye'de fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışma sonucunda, mısır sapından kağıt ve karton yaptı.

İHA | 04.03.2019 - 09:34..
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Fen bilgisi öğretmeni mısır sapından kağıt üretti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde fen bilgisi öğretmeni olan Abdullah Tabur ile üç ortaokul öğrencisi, mısırın sapının tarlada arta kalan kısmını ve koçanını laboratuvar ortamında kağıt ve kartona dönüştürmeyi başardı.

KAĞIT YAPTI

Yaz aylarında Çukurova bölgesinde mısır hasadının ardından yakılan anızın çevreye verdiği zarardan yola çıkan öğretmen Abdullah Tabur, öğrencileriyle birlikte iki yıl önce başlattığı projede laboratuvarda kağıt üretti.

Fen bilgisi öğretmeni mısır sapından kağıt üretti

ÖĞRENCİLERİYLE ÇALIŞTI

Mısırın sapı, tarlada kalan anızı, koçanı ve aynı zamanda her türlü bitkisel atığın elektriğe de dönüşeceğini iddia eden Abdullah Tabur, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Projesinin hem çevre kirliliğini azaltacağını hem de ekonomiye büyük katkısı olacağını belirten Tabur, "Tarlada kalan anız, Çukurova bölgesinde çoğunlukla yakılıyor. Bu, hem çevreye büyük zarar veriyor hem de toprak kalitesini düşürüyor. Öğrencilerimle birlikte iki yıl önce bir çalışma başlattık. Anız nasıl değerlendirilir diye düşündük. Mısır sapından, buğday sapından hatta her türlü bitkisel atıktan kağıt, karton, poşet üretileceğini bulduk. Bunu da laboratuvar ortamında yaptığımız deneylerle ispatladık. Dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda bu tür bitkisel atıklardan elektrik üretildiğini biliyoruz. Bizim şu anki yaptığımız çalışmada daha az maliyetle bu atıklardan elektrik üretmek." dedi.

Fen bilgisi öğretmeni mısır sapından kağıt üretti

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