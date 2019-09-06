Fen bilimleri sınavına giren yapay zeka, sınavı geçmeyi başardı

Yaklaşık 4 yıl önce, 8.sınıf fen bilimleri sınavını geçebilecek bir yapay zeka üretme yarışmasına 700'den fazla bilgisayar bilimcisi katılmıştı. Kazananın 80 bin dolara sahip olacağı yarışmada ne yazık ki bir kazanan çıkmamış ve geliştirilen yapay zekalar soruların sadece yüzde 60'ını cevaplamayı başarmıştı.

Aradan 4 yıl geçtikten sonra geçtiğimiz çarşamba günü Allen Yapay Zeka Enstitüsü'nden bir grup bilim insanı 8. sınıf fen bilimleri testini başarıyla geçen yeni bir yapay zeka geliştirdiklerini açıkladı.

YÜZDE 90 BAŞARI ORANINA ULAŞTI

Aristo olarak adlandırılan yeni yapay zeka sistemi 8. sınıf fen bilimleri testindeki soruların yüzde 90'ından fazlasına doğru yanıt vermeyi başardı. Bununla da yetinmeyen araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekayi bir de 12. sınıf sınavına soktu. Yapay zeka bu soruların da yüzde 80'ine doğru yanıt vererek rekor kırdı.

Araştırmacılar, insanların mantığını ve karar verme yeteneğini taklit edebilen bu yapay zeka sisteminde; belgeleri analiz etme, bilgi bulma ve soruları yanıtlama gibi özelliklerin üzerinde çalıştı. Yalnızca çoktan seçmeli testler için geliştirilen Aristo, gelecekte de oldukça konuşulacak gibi görünüyor.

Normal yapay zekalar öğrenme yoluyla belirli soruları çözebiliyor. Aristo'yu bu kadar önemli hale getiren şey ise, fen bilimleri sorularının mantık gerektirmesiydi. Tıpkı bir insan gibi düşünen Aristo, sorular ve şıklar arasında bağlantı kurarak doğru yanıtları başarıyla tespit etti.

Bilim insanları şimdi de matematik sınavını başarıyla geçebilen bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Ancak araştırmacılar, bunun tahmin edilenden daha zor olduğunu düşünüyor.

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