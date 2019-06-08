Rusya’nın Novosibirsk Oblastına bağlı Kirov şehrinde hareket halindeki bir tramvay durdu. Kapısı açılan tramvaydan 2 kişi kollarından ve bacaklarından tuttuğu bir kişiyi tramvaydan indirerek yol kenarına bıraktı.

Ardından tramvay yoluna devam etti. Sokaktan geçen birçok kişide yerde yatan adamı umursamadan yanından geçerken 2 genç kadın yol kenarında yatan adamı görerek yardımına koştu.

Genç kadınların ambulansı aramasıyla birlikte hastaneye kaldırılan adam hemen tedavi altına alındı. Sokağa bırakılan adamın felç geçirdiği öğrenilirken felcin indiği andan itibaren yarım saat geçtiği ve bu nedenle felcin şiddetinin yüksek olduğu belirtildi.

Fenalaşan adamı sokağın ortasında bırakıp gittiler VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Geçtiğimiz gün yaşanan olay Rusya’da büyük tepkiyle karşılandı. Rus halkının büyük tepki gösterdiği olayın üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı soruşturma açıldığını duyurdu.

Felç geçiren adamı tramvaydan aşağıya bırakanların ilk ifadesinde tramvaydan aşağıya bıraktıklarını fakat ambulansı arayarak hastanın konumunu belirttiklerini anlattıkları öğrenildi.