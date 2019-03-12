Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı

1 Unutulan Osmanlı sanatı: Tombak Osmanlı, bilim ve sanatta zirve yaparak dünyayı unutulmayacak eserler bıraktı. Biz bugün en değerli mirasımız olan “tombak”tan bahsedeceğiz.

2 Azerbaycan-İran sınırını geçmeye çalışan kişi öldürüldü Azerbaycan-İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan grupla Azerbaycan sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölü ele geçirildi.

3 Milli Savunma Bakanlığı: Hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

4 Çantalardan cep telefonu çalan hamile kadın yakalandı İstanbul’dan geldiği Samsun’da mağazada alışveriş yapan 2 ayrı kadının çantasından cep telefonunu çalan hamile kadın çok geçmeden yakayı ele verdi.

5 CHP'nin partililere sakinleşme önerisi yoga oldu Seçim bürolarına saldırı olması durumunda hemen bir kenara geçip yoga yapılması talimatı veren CHP Genel Başkan yardımcısı,

6 Kudüs'te 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’te bir çocuğu gözaltına aldı. Filistinli ailenin çocuklarını, İsrail askerlerine vermemek için yaşadığı mücadele kameralara yansıdı.