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Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı

Adana Büyükşehir Belediye otobüsünü kullanan kadın şoför, rahatsızlanmasına rağmen aracı durdurarak kazanın önüne geçti.

İHA | 12.03.2019 - 12:24..
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Adana Merkez Yüreğir ilçesi, Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki belediye otobüsü şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanınca aracı durdurdu.

Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadın şoförü Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı

Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı ViDEO

FENALAŞMASINA RAĞMEN OTOBÜSÜ DURDURDU

Dürdane Toprak'ın rahatsızlanması, yolcuların ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin kadın şoföre müdahalesi, otobüsün araç kamerasına yansıdı. Fenalaşmasına rağmen otobüsü durduran kadın şoför bir facia yaşanmasının önüne geçti.

Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı

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