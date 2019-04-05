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Fener Rum Patriği Edirne'de ayine katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesindeki ayine katıldı.

AA | 05.04.2019 - 14:56..
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Selanik metropolitinin daveti üzerine Edirne'ye gelen Bartholomeos'u, Kirişhane semtindeki Konstantin ve Elena Kilisesi'ne gelişinde, Ortodoks din adamları karşıladı.

DAİMİ DOSTLUK İSTEDİ

Selanik ve Bulgaristan'ın Eski Zağra metropolitlerinin katıldığı, İncil'den ayetlerin okunduğu ayin sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanca dua etti. Daha sonra Türkçe olarak yaptığı konuşmada Bartholomeos, davet üzerine Edirne'ye geldiğini ifade ederek, bir arada yaşayan Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlar'ın arasındaki birlikteliğin, kardeşliğin, dostluğun daim olmasını diledi.

Fener Rum Patriği Edirne'de ayine katıldı

"ORTAK YAŞAM" VURGUSU

Bartholomeos, misafirperverlik sunan Edirnelilere de hayır duaları gönderdiğini belirtti. Metropolitlerin yanı sıra Özel Gökçeada Rum Lisesi öğrencileri de Bartholomeos'a, Gökçeada'dan getirdikleri hediyeleri sundu. Lise Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, "Ortak yaşamı her yerde paylaşalım." diyerek herkesi Gökçeada'ya beklediğini söyledi.

Fener Rum Patriği Edirne'de ayine katıldı

Ayine, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev ile Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi da katıldı.

Fener Rum Patriği Edirne'de ayine katıldı

Fener Rum Patriği Edirne'de ayine katıldı

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