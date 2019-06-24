Fenerbahçe kampanyasına destek için son parasını harcadı

Karaman ailesi Aydın'ın Karacasu ilçesindeki çöp toplama noktasında naylon çadırlarda yaşıyor.

AŞIRI SICAKTA ALIN TERİ

10 aydır burada plastik, demir, hurda gibi geri dönüşüme yollanabilecek çöpleri toplayan Karaman ailesi, işini beğenmeyenlere adeta ders veriyor. Sıcak, sinek ve kokular içinde sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan aile üyeleri; aşırı sıcaklar sebebiyle 12.00’de ara verdikleri işe, akşam 18.00’de tekrar başlıyor.

FENERBAHÇE BAYRAĞI DALGALANIYOR

Akşamları arabanın aküsüyle aydınlattıkları çadırda sivrisinek sürüleriyle mücadele eden aile, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor. Ailenin 16 yaşındaki oğlu Muzaffer Karaman ise bambaşka bir hikaye barındırıyor. Doğuştan Fenerbahçe fanatiği olan Muzaffer, çöpten bulduğu Fenerbahçe bayrağını yıkayıp Türk bayrağının hemen yanına astı. Metrelerce uzaktan görünen Fenerbahçe ve Türk bayrağı rüzgarda dalgalanırken, burası uzaktan sanki spor tesislerini andırıyor.

KAMPANYAYI GÖRÜNCE DAYANAMADI

İnterneti olduğu bir gün telefondan çok sevdiği programı açan Muzaffer, Fenerbahçe’nin yardım kampanyasıyla karşılaştı. Fenerbahçe’nin zor durumda olmasını gönlü kabul etmeyen Muzaffer, son 20 TL’sini de bu bağış için harcadığını dile getirdi.

SON 20 TL'SİNİ FENERBAHÇE'YE GÖNDERDİ

Muzaffer o günü şu sözlerle anlattı:

“Televizyonda Fenerbahçe’ye yardım kampanyası vardı. Ekranda Ali Koç, Acun Alıcalı, Beyaz vardı. Hattımda da 20 TL vardı. Ben de bağış yaptım. Bağış yaptım çünkü Fenerbahçe zor durumdaydı. Fenerbahçe ile ilgili bir hayalim yok. Yaşadığımız yer belli. Olmayacağı için hayal kurmuyorum. Olmaz ama Fenerbahçe’nin bir yerinde çalışmak isterdim. Ne olursa olsun.”