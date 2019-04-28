Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Halit Ş'nin kendi yaptığı paramotorla Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynandığı sırada Ülker Stadı'na havadan konfeti saçmayı planladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Stat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, yerini tespit ettikleri şüpheliyi planı uygulamaya başlayacağı sırada yakaladı.

Paramotora el koyan polis ekipleri, Halit Ş'yi gözaltına aldı.

"BUNLARLA ALAKAM YOK"

Polis Merkezi çıkışında avukatı ile beraber açıklala yapan H.Ş. "Gözaltına alınmam Tutanakta şöyle yazıyor; Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, kasten yaralamaya ve mala zarar verme, 6222 şiddete neden olabilecek açıklamalar. Diye beni aldılar. Tabi bunlarla hiçbir alakam yok ama ifade verdik çıktık sonrasında. Mücadele her zaman devam edecektir. Önemli olan haksızlık karşısında susmamaktır" dedi.

"TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇIYLA ALAKALI BİR DURUM DEĞİL"

H.Ş'nin avukatı Tolga Altuntaş yaptığı açıklamada ise "Müvekkil şimdi suçlamalarda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sahaya girmeye teşebbüsten dolayı gözaltına alındı, ancak Müvekkil buraya hafta sonu için Büyükada'ya uçmak için, paramotor eğitimi alıyor kendisi zaten. Onun için gelmişti. Herhangi bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla alakalı bir durum söz konusu değil. Daha önce yapmış olduğu eylemlerden dolayı Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Ankara'ya yürüyerek geldi. 2011 yılında Fenerbahçe Müzesi'ne girerek yapılan şikeye, adaletsizliğe ses getirmek için yapmış olduğu eylemlerden dolayı 'adı dokuza çıkmış inmez sekize' misali bu sebepten dolayı bir şey uygulanmıştır. Ancak herhangi bir uçmaya teşebbüs vs. zaten uçuşun yasak olduğunu öğrendiğinde oturmuş dönmek için beklerken polisler tarafından gözaltına alınmıştır" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI ÇALMIŞTI

Şüphelinin, 2017'de Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalandığı, bu suçtan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının ertelendiği öğrenildi.