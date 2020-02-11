Fenerbahçe'de savunmaya bir türlü çözüm bulunamadı

Fenerbahçe'de bu sezon en büyük sıkıntılar savunma hattında yaşandı.

Sezon başından bu yana hem defansın merkezinde hem de sol bekte ciddi eksikleri olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Jailson planını hayata geçirdi.

KARİYERİNDE İLK DEFA SAVUNMADA OYNUYOR

Geçen yıl Josef de Souza'nın yerine orta sahaya alınan Jailson, kariyerinde ilk kez stopere kaydı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 13 haftada stoper olarak oynarken, 5 kez de oyuna sonradan girdiği maçlarda orta sahada görev aldı. 24 yaşındaki oyuncunun defansta oynadığı 13 maçta Fenerbahçe 3 kez yenilirken, 7 maçı kazandı, 3 kez de berabere kaldı.

Toplamda 6 maçta puan kaybedilirken, 5 maçta Jailson'un bizzat bireysel hataları öne çıktı.

JAİLSON'UN SAVUNMA HATALARI FENERBAHÇE'YE PAHALIYA PATLADI

Yıldız futbolcu, sezon başında yeni bölgesine aşina olmadığı için bireysel hatalarla sorun yaşadı. 3. haftada 1-1 biten Trabzonspor maçında yerini kaybedince Ekuban'ın beraberlik golü geldi.

4. haftada topla çıkarken kaptırınca Alanyaspor'un golü buldu ve 3-1'lik yenilgi yaşandı. 7. haftada Antalyaspor'a evinde 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de Jailson son adam iken rakibini kaçırınca gol yenildi.

20. haftadaki 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinde takım 1-0 öndeyken, Sörloth'u arkasına kaçıran Jailson, sıkıntı çekti.

Son oynanan Alanyaspor maçında da 2 penaltıya sebebiyet veren Jailson, 1-1'lik beraberlikte öne çıktı.

Bu 5 maçta toplamda 13 puan yitiren Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Serdar Aziz dışında istikrar bulunamadı.

Adil Rami ligde 45 dakika süre alırken, Sadık sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

Yeni transfer Simon Falette de henüz istenen fizik seviyede değil. Sezon başında kadroya katılan Zanka da devre arasında ayrıldı.

Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ve Zanka'nın ayrılmasıyla defans hattında yoluna Jailson-Serdar Aziz ile ilerleyen Ersun Yanal'a, ilginç bir talep geldi.

Transferinden bu yana fiziksel anlamda toparlanmaya çalışan Adil Rami, hocasından forma talebinde bulundu.

"LİGDE DE ARTIK SÜRE ALMAK İSTİYORUM"

Fransız stoper, Antalya kampının ve yaptığı çalışmaların kendisine çok iyi geldiğini belirterek, durumunu aktardı.

Sezonun ilk yarısında hazır olmadığını ve hatalar yaptığını kabul eden Rami, "İlk yarı maçlarında bir geçiş dönemindeydim. Fiziksel olarak da form olarak da eksiklerim vardı, hatalarımı biliyorum. Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Antalya kampı, özel çalışmalarım ve antrenmanlarım iyi gidiyor. Her zaman oynamaya hazırım. Ligde de artık süre almak istiyorum. Fiziksel olarak toparlandığıma inanıyorum. Fenerbahçe'de iyi bir şans bulmak çok önemli benim açımdan." ifadelerini kullandı.