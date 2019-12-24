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Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 20:44..
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın derbideki VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesinin ardından bir açıklama yayınladı ve geride kalan tüm haftaların VAR kayıtlarının açıklanmasını istediğini TFF'ye bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta "Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı" çağrısı yapmaktadır.

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını rica ediyoruz. "

Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı

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