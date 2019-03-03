İnegöl'de ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte Fatma Baltacı'yı ailesinden istemeye gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan Baltacı'nın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem." dedi.

AŞKI İÇİN TRABZONSPORLU OLDU

Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum." diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti.

Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt mahallesindeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon." diye bağırdı.

O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, müstakbel kayınpederi Baltacı'ya gönderdi.

Fenerbahçeli taraftar aşkı için Trabzonsporlu oldu VİDEO

