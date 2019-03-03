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Fenerbahçeli taraftar aşkı için Trabzonsporlu oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam, kayınpederinden ret cevabı alınca minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum" diye bağırdı.

Haber Merkezi | 03.03.2019 - 16:35..
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İnegöl'de ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte Fatma Baltacı'yı ailesinden istemeye gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan Baltacı'nın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem." dedi.

Fenerbahçeli taraftar aşkı için Trabzonsporlu oldu

AŞKI İÇİN TRABZONSPORLU OLDU

Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum." diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti.

Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt mahallesindeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon." diye bağırdı.

O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, müstakbel kayınpederi Baltacı'ya gönderdi.

Fenerbahçeli taraftar aşkı için Trabzonsporlu oldu

Fenerbahçeli taraftar aşkı için Trabzonsporlu oldu VİDEO

'SEVGİ TAKIMDAN DAHA ÖNEMLİ'

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı iken artık Trabzonspor'u tutmaya başladığını belirten Sağlam, "Ben çok koyu bir Fenerbahçeliyim. Müstakbel kayınpederim benim Fenerbahçeli olduğumu öğrenince, bu duruma tepki gösterdi. Bana ‘Minareye çıkıp Trabzonsporluyum diye bağırmazsan kızımı vermem' dedi. Minareye çıktım bağırdım. Videoyu da kayınpederime gönderdim. Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyum." dedi.

Sağlam, şimdi kayınpederinden gelecek yanıtı bekliyor.

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