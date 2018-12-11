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Fenerbahçe'nin hisseleri borsada eridi

Fenerbahçe'nin kötü gidişi borsaya da yansıdı. Sarı-lacivertlilerin hisseleri Ali Koç geldikten sonra yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 11:57..
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Fenerbahçe'nin hisseleri borsada eridi

3 Haziran 2018'de yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a tarihi fark atarak koltuğu devralan Ali Koç, beklentilerin aksine başarılı olamadı. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez küme düşme hattına girerken, olumsuz tablo borsadaki hisselere de yansıdı.

Fenerbahçe'nin hisseleri borsada eridi

KOÇ, GELDİKTEN SONRA HİSSELER ERİDİ

Temmuz ayında Fenerbahçe'nin hisseleri 14 bin seviyelerinden işlem görürken bugünlerde ise 6 bin 400'lere kadar geriledi.

Süper Lig'deki kötü gidişat Fenerbahçe hisselerinin yüzde 50'den fazla değer kaybetmesine neden oldu. Sarı-lacivertli takımın yatırımcıları 4 aylık süreçte borsada büyük kayıp yaşadı.

Fenerbahçe'nin hisseleri borsada eridi

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