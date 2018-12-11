Fenerbahçe'nin hisseleri borsada eridi

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3 Batman'da baba ve çocuklarının okul çilesi Batman Sason'da köprü yapılmadığı için her gün üç çocuğunu sırtında karşıdan karşıya geçiren Ergül Yar, çözüm bekliyor.

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5 Hindistan'da yılın düğünü: Beyonce sahne aldı Dünyanın en zengin 19. kişisi olan Hint iş adamı Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani, bir başka milyarderin oğlu Anand Piramal ile evlendi.

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