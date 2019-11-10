Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı.

“81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz” yazılı pankart ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ı çıktı 84-80 mağlup etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Atatürk'ü anmak için yapılan pankarta Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın dokunmaması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fener’in Yunan basketçisi Atatürk pankartını tutmadı- İZLE

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videonun altına yorum yapan basketbolseverler, “Sloukas neden tutmuyor?” şeklinde yorumlarda bulundu.