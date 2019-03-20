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Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildi

Sosyal medyada yoldan geçenlere saldırdığı görüntüleriyle fenomen olan kediyi, market çalışanları sahiplendi.

İHA | 20.03.2019 - 16:49..
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Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 10 gün önce ısırma şikayeti üzerine yerinde müşahede altına alınan kedi, market önündeki kulübesinde yaşamına devam ediyor.

Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildi

FENOMEN KEDİYE BICIRIK ADINI VERDİLER

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi, yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenilirken market çalışanları, kediye ‘Bıcırık’ ismini verdi.

Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildi

Market önünde gelene geçene saldıran kedi

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